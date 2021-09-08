Червиченко: игра этой сборной России скучная, порой провальна, нельзя так играть с Мальтой

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча сборной России с Мальтой (2:0).

«Игра вызывает разные впечатления. Счёт радует, а игра отдельными моментами расстраивает. Нельзя дома так играть с Мальтой. В игре присутствует постоянная суета. Сыгранности у команды очень мало. Пара защитников Дивеев — Осипенко была очень валидольная. Потеря трёх ключевых игроков сильно сказалась на игре сборной. В целом, дело сделано, цикл пройден, семь очков нажито, ни одного мяча не пропущено, делим первую строчку с Хорватией.



Игра была неинтересная и несодержательная, но есть результат. Лучше иметь результат при плохой игре, чем великолепную игру с отсутствием результата. При наличии положительного результата мы можем поехать на ЧМ. Нам сейчас не до красивой игры. Сейчас надо довольствоваться результатом.



При Черчесове были игры и поинтереснее, но были ли при нём отрезки, когда мы не пропускали ни одного мяча? Игра нынешней сборной очень скучная, порой провальная, но сейчас опять же главенствует результат. Большинство футболистов даже не вывозят физически. А это больше вопрос к тренерам клубов. Надо дать время Карпину спокойно поработать. В следующем игровом цикле уже будет по другому», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.