Джикия: есть небольшие проблемы со здоровьем, поэтому Карпин дал мне передышку

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал победу в матче с Мальтой (2:0).

«Почему засвистели болельщики? Был отрезок, где Мальта хорошо контролировала мяч и болельщики выразили своё недовольство. Это нормально. Ожидали такого сопротивления, в прошлую игру с ними тоже было тяжело справляться. Надеюсь, сегодня вы это тоже увидели.



Футбол развивается, мне не кажется, что наш футбол деградирует. В чем проблема? Пусть будет во мне. На этом спасибо. Я всегда самокритичный. Если вы всегда ищите проблемы, то пусть они будут во мне.



Конкретно не буду говорить, что поменял Валерий Георгиевич. Но самое главное на сегодня, что мы выполнили то, что могли. Заработали семь очков, понятное дело, что хотели выиграть и у хорватов, но ничья. Мы выполнили хорошую работу, которая стояла перед нами.



Есть небольшие проблемы со здоровьем. Эта проблема повлияла на то, что Валерий Георгиевич дал мне небольшую передышку. Мы с ним говорили по этому поводу, я благодарен ему, потому что он обратил на это внимание. Учитывая, что ещё будет много игр за клуб и следующий сбор важный — приняли такое решение. Завтра, когда я приеду на стадион, мы ещё раз посмотрим всё с врачами клуба и придём к решению.



Я всегда боролся с весом, питанием и вот этими проблемами. Мы выслушали Валерия Георгиевича, все сделают выводы и прислушаются к его требованиям», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.