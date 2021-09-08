Федерация футбола Испании подаст апелляцию на перенос матча «Барселоны» и «Севильи»

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) подаст апелляцию на решение Высшего совета Испании по спорту (CSD) о переносе матча 4-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Севильей», сообщается на официальном сайте Королевской федерации футбола Испании.



Федерация обосновывает данное решение тем, что Высший совет, ранее предоставивший RFEF 5-дневный срок для установления и предоставления своих утверждений и доводов, не дал ей время, которое сам определил.



RFEF намеревается добиться отмены решения CSD. УЕФА и ФИФА встали на сторону Федерации футбола Испании. Ее представители указывают на то, что решение Высшего совета Испании по спорту противоречит правилам футбола, ставит под угрозу целостность проводимых соревнований, а также принцип справедливости.



Напомним, матч «Барселоны» и «Севильи» был перенесен с 11 сентября из-за отборочных матчей ЧМ-2022 в Южной Америке.