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Сборная России отреагировала на незасчитанный гол Осипенко в матче с Мальтой

Сборная России отреагировала на незасчитанный гол Осипенко в матче с Мальтой
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В сборной России отреагировали на незасчитанный мяч защитника Максима Осипенко в матче Россия — Мальта (2:0). Гол мог стать для футболиста дебютным за национальную команду.

«К сожалению, нам не считали гол, который действительно был. Гол, который уже повлиял на положение команд. Если бы судьи разглядели, что мяч пересек линию, мы бы сейчас были на первом месте в группе. Обидно, если не поедем на ЧМ только из-за этого», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале сборной России.

В матче 6-го тура отборочного турнира ЧМ 2022 года в группе H сборная России переиграла сборную Мальты. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0. Ранее сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (2:0).

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