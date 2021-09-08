Гильерме оценил свою игру за сборную России в сентябрьских матчах отбора ЧМ-2022

Голкипер сборной России Маринато Гильерме прокомментировал победу в матче со сборной Мальты (0:0).

«Говорят, что я лучший игрок матча? Я не люблю оценивать. Сыграли на ноль и выиграли — это главное. Я сейчас провел три игры за сборную — играл неплохо, старался. Считаю, что мы все вместе с командой хорошо провели сборы. Самое главное, что за три матча набрали семь очков. У нас был тяжелый график, даже не было времени, чтобы подготовить команду как требуется. Несмотря на много технических ошибок на поле, главное, что у ребят одна цель — биться и играть достойно, — приводит слова Гильерме «Матч ТВ».

Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте. Ранее в сентябре российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).