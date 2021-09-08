Далер Кузяев рассказал о требованиях тренерского штаба сборной России во время матча

Полузащитник сборной России Далер Кузяев высказался о победе команды в матче шестого тура отборочного этапа ЧМ-2022 со сборной Мальты (2:0).
«В целом всё хорошо, так набрали семь очков и идем на первом месте. Самое главное, что мы двигаемся в правильном направлении, и я с оптимизмом смотрю на октябрьские матчи. Была установка прессинговать команду. Мы понимали, что Мальта будет стараться держать мяч и мало выносить. Мы играем дома, и мы делали все правильно, что прессинговали на половине поле соперника. В большинстве случаев нам это удавалось. Потихоньку привыкаем к требованиям тренерского штаба. От нас требуют стараться играть низом, почаще забегать за спину соперника, — приводит слова Кузяева «Матч ТВ».
Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте. Ранее в сентябре российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).
- 8 сентября 2021
-
03:11
-
02:43
-
02:18
-
02:02
-
01:49
-
01:31
-
01:23
-
01:13
-
00:57
-
00:55
-
00:49
-
00:47
-
00:38
-
00:32
-
00:31
-
00:27
-
00:25
-
00:20
-
00:18
-
00:15
-
00:09
-
00:08
-
00:02
-
00:00
- 7 сентября 2021
-
23:56
-
23:56
-
23:46
-
23:40
-
23:40
-
23:40
-
23:37
-
23:36
-
23:26
-
23:20
-
23:04