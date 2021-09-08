Далер Кузяев рассказал о требованиях тренерского штаба сборной России во время матча

Полузащитник сборной России Далер Кузяев высказался о победе команды в матче шестого тура отборочного этапа ЧМ-2022 со сборной Мальты (2:0).

«В целом всё хорошо, так набрали семь очков и идем на первом месте. Самое главное, что мы двигаемся в правильном направлении, и я с оптимизмом смотрю на октябрьские матчи. Была установка прессинговать команду. Мы понимали, что Мальта будет стараться держать мяч и мало выносить. Мы играем дома, и мы делали все правильно, что прессинговали на половине поле соперника. В большинстве случаев нам это удавалось. Потихоньку привыкаем к требованиям тренерского штаба. От нас требуют стараться играть низом, почаще забегать за спину соперника, — приводит слова Кузяева «Матч ТВ».

Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте. Ранее в сентябре российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).