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Сборная США выгнала Уэстона Маккенни из команды за нарушение протокола COVID-19

Сборная США выгнала Уэстона Маккенни из команды за нарушение протокола COVID-19
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Сборная США отстранила своего футболиста Уэстона Маккенни за нарушение протокола COVID-19, сообщает ESPN.

По данным источника, полузащитник дважды нарушил протокол. Сперва он без разрешения покинул «пузырь» национальной команды. Также он привёл в расположение сборной постороннего человека.

После этого, главный тренер сборной США Грегг Берхалтер принял решение выгнать игрока из команды.

9 сентября сборной США предстоит провести матч с Гондурасом в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года. В предыдущем матче американцы сыграли вничью с национальной командой Канады (1:1).

Всего за сборную США Маккенни провёл 25 матчей, в которых записал в свой актив 7 голов. На клубном уровне хавбек выступает за «Ювентус».

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