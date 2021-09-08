Депай благодаря хет-трику в игре с Турцией сравнялся с Круиффом по голам за сборную

27-летний нападающий «Барселоны» и сборной Нидерландов Мемфис Депай отметился знаменательным статистическим достижением благодаря хет-трику в ворота Турции (6:1) в матче 6-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022.
Как сообщает Goal в «Твиттере», на счету Депая стало 33 забитых мяча за национальную команду. По этому показателю он сравнялся с легендарным нападающим Йоханом Круиффом.
Напомним, этим летом Депай стал игроком каталонской «Барселоны», перейдя на правах свободного агента из французского «Лиона». Он уже успел провести в составе сине-гранатовых три матча в Примере, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Сборная Нидерландов набрала 13 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы G отборочного турнира ЧМ-2022. Турция (11) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе G являются сборные Норвегии, Черногории, Латвии и Гибралтара.
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