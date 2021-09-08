«Ювентус» закроет год с финансовыми убытками в € 190,7 млн

Туринский «Ювентус» завершит финансовый год 2020/2021 с убытками в размере € 190,7 млн, что более чем вдвое превышает показатель годичной давности. Об этом информирует Football Italia со ссылкой на Calcio e Finanza.



Как отмечает источник, «Ювентус», как и другие клубы, по-прежнему ощущает последствия пандемии, вынуждавшей клуб играть при пустых трибунах, ещё одним немаловажным фактором стал ранний вылет клуба из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала в сезоне-2020/2021.



Кроме того, это будет четвёртый год подряд, который «Ювентус» закрывает с убытками. В 2015/2016 годах они составили € 4,1 млн, а в 2016/2017 — € 42,6 млн.



«Ювентус» — один из немногих клубов в Италии, владеющих стадионом и, следовательно, получающий больше доходов от продажи билетов, поэтому пандемия особенно сильно ударила по клубу. Даже на сегодняшний день, квота посещаемости стадионов в Италии составляет 50%, при том, что болельщикам ещё необходимо подтверждать свой COVID-статус.