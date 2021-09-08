Гризманн, оформив дубль с Финляндией, сравнялся по голам за сборную Франции с Платини

30-летний форвард сборной Франции и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, отметившийся дублем в игре 6-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 со сборной Финляндии (2:0), отметился впечатляющим статистическим достижением.
Как сообщает Get French Football News в «Твиттере», Гризманну удалось сравняться по голам в составе сборной Франции с легендарным Мишелем Платини. У обоих – по 41 забитому мячу. По этому показателю они делят 3-е место в сборной Франции.
Лидером по голам за сборную Франции является Тьерри Анри (51), а следом за ним располагается 34-летний форвард «Милана» Оливье Жиру.
Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а в минувшее трансферное окно вновь стал игроком «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами. В этом сезоне футболист будет выступать под восьмым номером.
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