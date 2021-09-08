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Антон Заболотный опубликовал пост после победы над Мальтой

Антон Заболотный опубликовал пост после победы над Мальтой
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Нападающий сборной России Антон Заболотный опубликовал пост в своём «инстаграме» после победы в матче с Мальтой (2:0) в отборе на чемпионат мира – 2022. Форвард вышел на поле на 71-й минуте. В составе сборной России голами отметились Фёдор Смолов и Зелимхан Бакаев.

«Вперёд, Россия», — написал Заболотный.

Пост доступен в «инстаграме» Антона Заболотного

Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H. Мальта (4) — на последнем, шестом месте. Ранее в сентябре российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0). Лидером группы является сборная Хорватии (13), опережающая Россию по дополнительным показателям. 8 октября подопечные Валерия Карпина сыграют со Словакией.

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