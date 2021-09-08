Мемфис Депай прокомментировал хет-трик в ворота сборной Турции

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай поделился эмоциями от победы в матче отборочного цикла к чемпионату мира – 2022 с национальной командой Турции (6:1). Напомним, форвард отметился хет-триком.
«Матч со сборной Турции был лучше, чем две другие встречи (1:1 с Норвегией и 4:0 с Черногорией). Очевидно, мы были очень продуктивны. Так что это хороший знак для всей команды, для тренера.
Я наслаждаюсь игрой. Я прекрасно провожу время и нахожусь в отличной форме. Мне 27 лет. У меня была серьёзная травма. Я много работал, но теперь вернулся. И моя уверенность в себе не изменилась», — цитирует Депая пресс-служба УЕФА.
На счету Депая стало 33 забитых мячей за национальную команду. По этому показателю он сравнялся с легендарным нападающим Йоханом Круиффом.
- 8 сентября 2021
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