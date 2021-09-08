«Квалификация всё ещё в наших руках». Дешам прокомментировал победу Франции над Финляндией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу своей команды в матче отбора ЧМ-2022 с Финляндией (2:0).

«Этот уровень игры был ближе к тому, который вы ожидаете от сборной нашего уровня. Для нас это очень важная победа после двух ничьих. Квалификация всё ещё в наших руках!

Мы не всё делали идеально, но сыграли более целеустремлённо, чем с Украиной. Мы добавили в игру качества и уверенности, добавив несколько действительно хороших тактических элементов», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Франции набрала 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы D отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Финляндия (5) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе D являются сборные Украины, Боснии и Герцеговины и Казахстана.