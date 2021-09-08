Тренер Беларуси: Лисакович где-то даже издевался над Уэльсом. Он сыграет с Бельгией

Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев высказался об игре форварда «Локомотива» и национальной команды Виталия Лисаковича в матче с Уэльсом (2:3).
«Это уникальный человек. Мне кажется, если бы мы играли три матча три дня подряд, то он играл бы так же хорошо как обычно. В матче с валлийцами Виталий был лучшим на поле среди обеих команд. И он где-то даже издевался над соперниками. Конечно, он будет играть с Бельгией. Как не поставить такого футболиста? Он сейчас в прекрасной форме. Забей при 2:2, когда раскрутил двоих оппонентов, но попал в голкипера… Мы бы тогда победили. И никакие джигиты валлийцам бы не помогли. А то три джигита на лошадях было в поле… А четвёртый джигит возле меня скакал, бегал, всё успокаивал», — цитирует Кондратьева «Прессбол».
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