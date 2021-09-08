Ван Дейк — о падении в матче с Турцией: люди думают, что я симулирую

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк, вернувшийся летом на поле после длительной паузы из-за травмы, рассказал о самочувствии матча отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Турции (6:1). Напомним, в концовке встречи защитник упал на газон после столкновения с соперником.



«Я в порядке, к счастью. Ничего страшного не произошло. Может быть, потому что я высокий, люди думают, что симулирую, потому что падение происходит довольно медленно», — приводит слова ван Дейка Goal.com.



Сборная Нидерландов набрала 13 очков и поднялась на 1-е место в турнирной таблице группы G отборочного турнира ЧМ-2022. Турция (11) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе G являются сборные Норвегии, Черногории, Латвии и Гибралтара.

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