«Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон-2021/2022

«Ливерпуль» презентовал третий комплект формы, в котором команда будет выступать на протяжении сезона-2021/2022. Соответствующие фотографии появились в «инстаграме» коллектива.
Форма выполнена в жёлтой цветовой гамме с красными надписями и шашечным узором на воротнике и манжетах. Дизайн формы был вдохновлен флагами, которые болельщики «Ливерпуля» используют на фанатской трибуне.
Напомним, 28 августа на стадионе «Энфилд» в рамках третьего тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Челси». Встреча завершилась вничью 1:1. После трёх туров «Ливерпуль» и «Челси» имеют в своём активе по 7 очков. Столько же у «Эвертона» и «Вест Хэма». Эти четыре команды на данный момент возглавляют турнирную таблицу АПЛ.
В четвёртом туре английской Премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа сыграют 12 сентября на выезде с «Лидс Юнайтед».
- 8 сентября 2021
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