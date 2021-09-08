«Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон-2021/2022

«Ливерпуль» презентовал третий комплект формы, в котором команда будет выступать на протяжении сезона-2021/2022. Соответствующие фотографии появились в «инстаграме» коллектива.

Форма выполнена в жёлтой цветовой гамме с красными надписями и шашечным узором на воротнике и манжетах. Дизайн формы был вдохновлен флагами, которые болельщики «Ливерпуля» используют на фанатской трибуне.



Напомним, 28 августа на стадионе «Энфилд» в рамках третьего тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Челси». Встреча завершилась вничью 1:1. После трёх туров «Ливерпуль» и «Челси» имеют в своём активе по 7 очков. Столько же у «Эвертона» и «Вест Хэма». Эти четыре команды на данный момент возглавляют турнирную таблицу АПЛ.



В четвёртом туре английской Премьер-лиги подопечные Юргена Клоппа сыграют 12 сентября на выезде с «Лидс Юнайтед».