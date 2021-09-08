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Бэйл: уверен, Роналду забьёт много голов за «Манчестер Юнайтед». Не терпится это увидеть

Бэйл: уверен, Роналду забьёт много голов за «Манчестер Юнайтед». Не терпится это увидеть
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Вингер «Реала» Гарет Бэйл поделился мнением о переходе бывшего партнёра по команде Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Я уверен, что он отлично справится в «Манчестер Юнайтед». Ранее он уже доказал это в английской Премьер-лиге, он знает этот чемпионат. У него невероятные способности, он всегда жаждет забивать голы. Уверен, что он быстро адаптируется, будет демонстрировать хорошую игру и забьёт много голов. Не терпится это увидеть», — приводит слова Бэйла Sky Sports.

Напомним, 27 августа Криштиану Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» за € 15 млн. Игрок уже выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В прошлом сезоне итальянской Серии А Роналду стал лучшим бомбардиром турнира, записав на свой счёт 29 забитых мячей.

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