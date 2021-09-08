Гаджиев — о незасчитанном мяче в ворота Мальты: если бы каждый был готов, забили бы четыре

Член технического комитета Российского футбольного союза Гаджи Гаджиев поделился мнением о матче 6-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными России и Мальты (2:0).
«Худший был первый тайм. Конечно, осталось крайне негативное впечатление, так нельзя играть национальной сборной России. Мы относительно достойно провели матч с Хорватией. Сборная не имеет права опускаться ниже этого уровня. Понятно, что к третьему матчу накапливается усталость, не всегда всё получается, уровень физической готовности нашей команды невысок. В клубах должна быть нормальная подготовка, тренеры — одно дело, но есть же ещё игроки. Есть время для самоподготовки. Пример Роналду: его, что ли, в клубе так готовят? У любого игрока, претендующего на майку национальной сборной, самоподготовка должна быть на уровне.
Физическое состояние игроков было на плохом уровне, поэтому в первом тайме было ощущение, что игроки не готовы к матчу. В перерыве Карпин, наверное, переговорил с ними, стали мобильнее, быстрее. Есть небольшой отрезок, чтобы ментальность в головах стала другая. Футболист должен быть в лучшем состоянии, готовиться всё время. Сейчас у нас принято, что каждый должен быть капитаном, хорошо, тогда готовьтесь. Кроме клубных тренировок, занимайтесь самоподготовкой.
Что касается момента с возможным третьим голом, то это такая мелочь. Если бы каждый игрок был на максимальном уровне готовности, мы бы забили этой Мальте четыре. Понимаю, когда речь идёт об игре с Хорватией, а там бы не засчитали гол. Конечно, мы бы все хотели, чтобы мяч засчитали, если он пересёк линию. Но делать на это ссылки нельзя», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 8 сентября 2021
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