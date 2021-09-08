Титов: отец Нурмагомедова болел за «Спартак» и такую же любовь привил сыну

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов после матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Мальта (2:0) опубликовал фото с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«Пообщавшись несколько минут с Хабибом Нурмагомедовым, ощущаешь размах души и уважения к людям. Оказывается, отец Хабиба болел за «Спартак» и такую же любовь привил сыну, но, конечно же, после «Анжи». Тем символичнее, что фото сделано на «Открытие Арене», — написал Титов на своей странице в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице Егора Титова в «Инстаграме».
Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте. Ранее в сентябре российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).
- 8 сентября 2021
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