Титов: отец Нурмагомедова болел за «Спартак» и такую же любовь привил сыну

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов после матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Мальта (2:0) опубликовал фото с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.



«Пообщавшись несколько минут с Хабибом Нурмагомедовым, ощущаешь размах души и уважения к людям. Оказывается, отец Хабиба болел за «Спартак» и такую же любовь привил сыну, но, конечно же, после «Анжи». Тем символичнее, что фото сделано на «Открытие Арене», — написал Титов на своей странице в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице Егора Титова в «Инстаграме».

Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте. Ранее в сентябре российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).