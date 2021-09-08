Источник: «Фиорентина» пытается отдать Кокорина в аренду в турецкий клуб

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может уйти в аренду в чемпионат Турции, сообщает «РБ-Спорт». По информации источника, клуб готов взять на себя половину зарплаты россиянина.
Руководство «фиалок» провело беседу с российским нападающим, ему было сказано искать новый клуб и были даны гарантии, что «Фиорентина» возьмёт на себя половину его зарплаты. Параллельно поиском занимались и флорентийцы. За несколько дней до закрытия трансферного окна в Европе Кокорин выразил желание остаться во Флоренции, однако клуб это не устроило. Сейчас ведутся переговоры с турецким клубом об аренде, и переезд Кокорина по-прежнему вероятен, хотя сам футболист покидать Италию не хочет.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января 2021 года, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.
- 8 сентября 2021
-
12:23
-
12:22
-
12:19
-
12:18
-
12:08
-
12:07
-
11:50
-
11:49
-
11:34
-
11:33
-
11:28
-
11:13
-
11:01
-
10:56
-
10:53
-
10:38
-
10:29
-
10:27
-
10:20
-
10:05
-
10:00
-
09:59
-
09:51
-
09:37
-
09:30
-
09:27
-
09:24
-
08:59
-
08:46
-
08:37
-
08:31
-
08:30
-
08:00
-
07:45
-
07:25