Владимир Гранат продолжит карьеру в футбольном клубе «Знамя» из Ногинска

Защитник Владимир Гранат подпишет контракт с футбольным клубом «Знамя» из Ногинска. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.



«Контракт уже согласован, 12 сентября стороны должны его подписать», — добавил собеседник «Чемпионата».



Напомним, за «Знамя» выступают такие футболисты, как Роман Павлюченко, Ренат Янбаев и Роман Шишкин.



Последним клубом РПЛ в карьере Граната был казанский «Рубин», цвета которого он защищал с 2017 года. В сезоне-2019/2020 33-летний футболист 12 раз попадал в заявку команды на матчи Российской Премьер-Лиги, однако не выходил на поле. 23 июля 2020 года «Рубин» объявил об уходе Граната из клуба в связи с истечением срока действия контракта. Ранее Гранат выступал в составе таких команд, как московское «Динамо», «Ростов», «Спартак», «Сибирь» и «Звезда» Иркутск.