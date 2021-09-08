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Владимир Гранат продолжит карьеру в футбольном клубе «Знамя» из Ногинска

Владимир Гранат продолжит карьеру в футбольном клубе «Знамя» из Ногинска
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Защитник Владимир Гранат подпишет контракт с футбольным клубом «Знамя» из Ногинска. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Контракт уже согласован, 12 сентября стороны должны его подписать», — добавил собеседник «Чемпионата».

Напомним, за «Знамя» выступают такие футболисты, как Роман Павлюченко, Ренат Янбаев и Роман Шишкин.

Последним клубом РПЛ в карьере Граната был казанский «Рубин», цвета которого он защищал с 2017 года. В сезоне-2019/2020 33-летний футболист 12 раз попадал в заявку команды на матчи Российской Премьер-Лиги, однако не выходил на поле. 23 июля 2020 года «Рубин» объявил об уходе Граната из клуба в связи с истечением срока действия контракта. Ранее Гранат выступал в составе таких команд, как московское «Динамо», «Ростов», «Спартак», «Сибирь» и «Звезда» Иркутск.

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