Жерар Пике: завершу карьеру в «Барселоне». Сезон-2021/2022 может быть последним для меня

Защитник «Барселоны» Жерар Пике не исключил, что может завершить профессиональную карьеру по окончании текущего сезона.



«Я завершу карьеру в «Барселоне». Это может быть последний сезон для меня. Двигаюсь от года к году, поэтому не могу гарантировать, что буду выступать в следующем сезоне. В тот день, когда пойму, что больше не могу помогать своему клубу, я завершу карьеру», — приводит слова Пике Goal.com со ссылкой на La Sotana.



Пике выступает за «Барселону» с 2008 года. В составе каталонского клуба защитник — чемпион Испании (сезон-2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019), обладатель Кубка (сезон-2008/2009, 2011/2012, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2020/2021) и Суперкубка (2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018) страны, а также победитель Лиги чемпионов (сезон-2008/2009, 2010/2011, 2014/2015). В нынешнем сезоне Пике принял участие в 2 матчах чемпионата Испании и забил 1 гол.