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Тина Канделаки назначена заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа»

Тина Канделаки назначена заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа»
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Тина Канделаки назначена на пост заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа».

«Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи. Предложение Александра Александровича — не меньший вызов, чем запуск телеканала «Матч ТВ» шесть лет назад, и я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены», — цитирует Канделаки пресс-служба холдинга.

Должность генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» займет Александр Тащин, ныне работающий на должности главного редактора телеканала. Александр пришел в управление канала в июле 2020 года. Тина Канделаки являлась генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» с момента запуска в 2015 году.

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