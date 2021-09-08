Юрист рассказал, может ли «Зенит» обжаловать запрет ФИФА по Клаудиньо и Малкому

Юрист Михаил Прокопец прокомментировал ситуацию с санкциями ФИФА в отношении бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо.
«Санкции ФИФА можно обжаловать, но я не думаю, что в этом есть какой-то смысл. Обжалование займёт долгое время. Я думаю, что этот вопрос можно было решить, заблаговременно связавшись с Федерацией футбола Бразилии до того, как игроки туда поехали. Понятно, что ФИФА будет защищать систему сборных. Если клубы начнут решать, кого отпускать в сборные, а кого нет, то в сборную никого отпускать не будут. Соревнования сборных станут менее привлекательным, так как туда будут приезжать не самые сильные игроки», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее Малком и Клаудиньо прилетели в расположение сборной Бразилии для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022, но «Зенит» потребовал, чтобы игроки вернулись в Санкт-Петербург. В «Зените» подсчитали, что позднее возвращение игроков в Санкт-Петербург приведёт к тому, что они не смогут отбыть обязательный карантин перед поездкой в Лондон. Бразильская федерация футбола отпустила игроков, но подала жалобу в ФИФА, сославшись на правила организации. Из-за запрета ФИФА футболисты не смогут выступать в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (11 сентября) и в игре группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (14 сентября).
- 8 сентября 2021
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