Крал, Влашич и Ярмоленко — в заявке «Вест Хэма» на Лигу Европы

Нападающий Андрей Ярмоленко, а также полузащитники Никола Влашич и Алекс Крал, права на которого принадлежат «Спартаку», включены в заявку «Вест Хэм Юнайтед» на матчи группового этапа Лиги Европы УЕФА, сообщает пресс-служба молотобойцев.
Полностью заявка «Вест Хэма» выглядит следующим образом:
вратари: Лукаш Фабиански, Альфонс Ареола, Дэвид Мартин, Даррен Рандольф;
защитники: Аарон Крессвелл, Курт Зума, Владимир Цоуфал, Крэйг Доусон, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Райан Фредерикс, Артюр Масуаку;
полузащитники: Пабло Форнальс, Никола Влашич, Марк Нобл, Томаш Соучек, Алекс Крал, Деклан Райс, Мануэль Лансини, Джеррод Боуэн, Саид Бенрахма;
нападающие: Майкл Антонио, Андрей Ярмоленко.
Соперниками «Вест Хэм Юнайтед» по группе Н Лиги Европы являются загребское «Динамо», венский «Рапид» и бельгийский «Генк».
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