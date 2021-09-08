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Крал, Влашич и Ярмоленко — в заявке «Вест Хэма» на Лигу Европы

Крал, Влашич и Ярмоленко — в заявке «Вест Хэма» на Лигу Европы
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Нападающий Андрей Ярмоленко, а также полузащитники Никола Влашич и Алекс Крал, права на которого принадлежат «Спартаку», включены в заявку «Вест Хэм Юнайтед» на матчи группового этапа Лиги Европы УЕФА, сообщает пресс-служба молотобойцев.

Полностью заявка «Вест Хэма» выглядит следующим образом:

вратари: Лукаш Фабиански, Альфонс Ареола, Дэвид Мартин, Даррен Рандольф;

защитники: Аарон Крессвелл, Курт Зума, Владимир Цоуфал, Крэйг Доусон, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Райан Фредерикс, Артюр Масуаку;

полузащитники: Пабло Форнальс, Никола Влашич, Марк Нобл, Томаш Соучек, Алекс Крал, Деклан Райс, Мануэль Лансини, Джеррод Боуэн, Саид Бенрахма;

нападающие: Майкл Антонио, Андрей Ярмоленко.

Соперниками «Вест Хэм Юнайтед» по группе Н Лиги Европы являются загребское «Динамо», венский «Рапид» и бельгийский «Генк».

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