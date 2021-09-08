«Зенит» предлагал ЦСКА за Влашича € 20 млн, Ерохина и ещё одного российского игрока

В летнее трансферное окно «Зенит» предлагал ЦСКА за полузащитника Николу Влашича € 20 млн плюс Александра Ерохина и ещё одного российского игрока. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Армейцы сами вышли на «Зенит» с предложением купить полузащитника. Питерский клуб, который по-прежнему был заинтересован в Николе, сделал вот такое предложение, но переговоры сорвались на финальной стадии сделки», — сказал источник «Чемпионату».
31 августа Никола Влашич подписал пятилетний контракт с «Вест Хэмом». Сумма сделки, по сведениям СМИ, оценивается в € 27 млн.
Хорват перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.
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