Магомед-Шапи Сулейманов перешёл из «Краснодара» в «Гиресунспор» на правах аренды

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов перешёл в турецкий клуб «Гиресунспор» на правах аренды, сообщает пресс-служба краснодарской команды. Арендное соглашение форварда рассчитано до конца сезона-2021/2022.

Напомним, Сулейманов выступает за основную команду «Краснодара» с 2017 года. В сезоне-2020/2021 Сулейманов провёл в составе «Краснодара» 27 матчей, в которых забил 4 раза. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Сулейманов принял участие в четырёх матчах и не отметился результативными действиями.

«Гиресунспор» в этом сезоне вышел в высший дивизион чемпионата Турции. В нынешнем сезоне клуб в трёх матчах не сумел набрать очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.