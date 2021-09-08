Губерниев: только дурачьё может говорить, что матч с Мальтой — это позор

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Мальты (2:0).

«Сейчас только дурачьё может говорить, что выступление сборной России на международной арене и матч с Мальтой — это позор. Самое главное было выиграть, а с этой задачей сборная справилась блестяще. Отдельно хочется отметить мастерство Гильерме, который никуда не попал на чемпионат Европы, гол того же Смолова, на которого не делалась ставка до этого.



В конечном счёте мы видим одну и ту же картину: кто бы сборную не тренировал, уровень российского футбола слабый, а игроки у нас весьма средненькие. Очень сложно лепить из таких футболистов команду, которая будет разрывать Мальту на всех участках поля. Да, мы заметили, что работает высокий прессинг, но пока это только в матче против Мальты. Если соперник будет посерьёзнее, то ситуация будет совсем другой. Однако, победителей не судят. Сборная России сыграла три матча на ноль, набрала семь очков и с точки зрения результата выглядит великолепно. Сейчас сборная играет так, как может, как могут наши футболисты. Играть сильнее наша команда просто не может. Тем не менее, шанс поехать на чемпионат мира у нас сохраняется.



Не засчитали гол — и ладно. Надо было забить четыре, был бы более крупный счёт. Что касается того, что у нас календарь сложнее, чем у хорватов, то надо обыгрывать Хорватию в гостях и передавать привет календарю. Глупо пенять на судью, на VAR и так далее. Если бы мы выиграли 5:0, то все эти истории с распределением мест в таблице и незасчитанным голом отошли бы на второй план. Мы выиграли как смогли, но главное — три очка», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.