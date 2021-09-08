Бывший игрок «Спартака» Веллитон вернулся в родной клуб
Поделиться
Бывший нападающий «Спартака» Веллитон подписал контракт на один год с «Гоясом», сообщает пресс-служба клуба из Бразилии. Это родной клуб форварда, в котором он и начинал свою профессиональную карьеру. Оттуда в 2007 году он перешел в «Спартак» за € 6 миллионов.
Последним клубом Веллинтона был «Шарджу», куда нападающий вернулся после года в другом «Аль-Васле». Ранее он играл за «Кайсериспор», «Мерсин Идманюрду», «Сельту», «Сан-Паулу», «Гремио» и «Итуано».
Напомним, Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Всего за российский клуб бразилец провёл 133 матча во всех турнирах, в которых забил 61 гол и отдал 19 результативных передач. В составе «Спартака» он трижды становился серебряным призёром чемпионата России.
Комментарии
- 8 сентября 2021
-
14:02
-
13:59
-
13:49
-
13:36
-
13:35
-
13:32
-
13:28
-
13:02
-
13:00
-
12:58
-
12:54
-
12:48
-
12:44
-
12:23
-
12:22
-
12:19
-
12:18
-
12:08
-
12:07
-
11:50
-
11:49
-
11:34
-
11:33
-
11:28
-
11:13
-
11:01
-
10:56
-
10:53
-
10:38
-
10:29
-
10:27
-
10:20
-
10:05
-
10:00
-
09:59
Партнерский контент