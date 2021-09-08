Бывший игрок «Спартака» Веллитон вернулся в родной клуб

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон подписал контракт на один год с «Гоясом», сообщает пресс-служба клуба из Бразилии. Это родной клуб форварда, в котором он и начинал свою профессиональную карьеру. Оттуда в 2007 году он перешел в «Спартак» за € 6 миллионов.



Последним клубом Веллинтона был «Шарджу», куда нападающий вернулся после года в другом «Аль-Васле». Ранее он играл за «Кайсериспор», «Мерсин Идманюрду», «Сельту», «Сан-Паулу», «Гремио» и «Итуано».



Напомним, Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Всего за российский клуб бразилец провёл 133 матча во всех турнирах, в которых забил 61 гол и отдал 19 результативных передач. В составе «Спартака» он трижды становился серебряным призёром чемпионата России.

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