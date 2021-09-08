Камавинга провёл первую тренировку в мадридском «Реале»
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Новичок «Реала» Эдуардо Камавинга провёл первую тренировку в стане «сливочных». 18-летний французский футболист посетил занятие клуба в тренировочном зале, на котором был представлен новым одноклубникам. Соответствующее видео «Реал» разместил в своём «твиттере».
31 августа «Реал» объявил на официальном сайте о заключении контракта с полузащитником «Ренна» Эдуарду Камавинга. Контракт 18-летнего футболиста с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Камавинга является воспитанником «Ренна» и выступает за главную команду с 2019 года. С прошлого года вызывается в сборную Франции, однако преимущественно играет за молодёжку. В минувшем сезоне хавбек провёл 35 матчей в Лиге 1, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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