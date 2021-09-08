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ФИФА запретила восьми бразильским игрокам клубов АПЛ выступать в течение пяти дней

ФИФА запретила восьми бразильским игрокам клубов АПЛ выступать в течение пяти дней
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ФИФА запретила восьми бразильским игрокам «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Лидса» играть за клубы в течение пяти дней по просьбе Бразильской конфедерации футбола, сообщает The Times.

Клубы уже были проинформированы ФИФА об этом решении. Сыграть не смогут Эдерсон Мораес, Алисон Бекер, Тьяго Силва, Фред, Фабиньо, Рафинья, Роберто Фирмино и Габриэл Жезус.

Ранее стали известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) ввела санкции в отношении бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо. Из-за запрета ФИФА футболисты не смогут выступать в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (11 сентября) и в игре группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (14 сентября).

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Источник: ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» в ближайших матчах
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