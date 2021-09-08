Куман: переход Гризманна в «Атлетико» в последний день трансферного окна — просто ужас

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал переход нападающего Антуана Гризманна в «Атлетико» в последний день летнего трансферного окна.
«То, что произошло с переходом Гризманна в «Атлетико» в последний день трансферного окна, было просто ужасно. У нас практически не было времени на поиск решений. Да, у Антуана хороший контракт, и его уход помог улучшить финансовое положение «Барселоны». Вот почему я согласился на его переход», — приводит слова Кумана Sport.es.
Сообщалось, что аренда Гризманна может быть продлена «Атлетико» ещё на один сезон в любой момент. При этом соглашение включает в себя обязательство выкупа игрока за € 40 млн. Отметим, в 2019 году «Барселона» потратила на приобретение Антуана € 120 млн.
Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл именно за «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами.
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