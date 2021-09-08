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Широков: Головин мог бы быть капитаном сборной. Стеснение можно дома оставить

Широков: Головин мог бы быть капитаном сборной. Стеснение можно дома оставить
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился мнением о роли капитана в российской национальной команде.

«Три капитана в трёх матчах – я этих новых тенденций не понимаю. Можно выбрать кого-то одного. Логика, наверное, есть, но я её не услышал. Но Захарян вряд ли выйдет с капитанской – это уже будет перебор.

Не знаю, по каким причинам Головин не берёт повязку в сборной, или ему её не дают. Человек с большим международным опытом, может, главный лидер сборной – чего он боится? Да, не играл вчера, но до этого мог бы быть капитаном. Бойцовские качества у него всегда были, характер позволяет – иначе бы он не был лидером ни в «Монако», ни в ЦСКА. Либо ему не дают повязку, либо он сам не хочет. А стеснение можно дома оставить. Надо выходить и брать ответственность на себя», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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