18-летний защитник объяснил, почему решил покинуть «Челси»

18-летний защитник Валентино Ливраменто прокомментировал решение перейти из «Челси» в «Саутгемптон».

«В мае мы с отцом обсудили ситуацию и решили, что мне пора выступать в Премьер-лиге, поэтому лучше покинуть «Челси». Это было нелегко, ведь я всегда являлся болельщиком этого клуба. Я не мог представить, что сразу же буду играть в «Саутгемптоне», но нельзя прятаться, если перед тобой настоящая возможность. Нужно использовать свой шанс», — приводит слова Ливраменто Mirror.

В стартовавшем розыгрыше английской Премьер-лиги Ливраменто провёл 3 матча, во всех выйдя в стартовом составе. Команда Ральфа Хазенхюттля в этих играх набрала 2 очка.

Видеообзор матча «Ньюкасл» — «Саутгемптон»

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