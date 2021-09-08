18-летний защитник объяснил, почему решил покинуть «Челси»

18-летний защитник Валентино Ливраменто прокомментировал решение перейти из «Челси» в «Саутгемптон».
«В мае мы с отцом обсудили ситуацию и решили, что мне пора выступать в Премьер-лиге, поэтому лучше покинуть «Челси». Это было нелегко, ведь я всегда являлся болельщиком этого клуба. Я не мог представить, что сразу же буду играть в «Саутгемптоне», но нельзя прятаться, если перед тобой настоящая возможность. Нужно использовать свой шанс», — приводит слова Ливраменто Mirror.
В стартовавшем розыгрыше английской Премьер-лиги Ливраменто провёл 3 матча, во всех выйдя в стартовом составе. Команда Ральфа Хазенхюттля в этих играх набрала 2 очка.
Видеообзор матча «Ньюкасл» — «Саутгемптон»
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