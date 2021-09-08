На матче РПЛ «Арсенал» — ЦСКА смогут присутствовать до 6 тыс. зрителей
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Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Арсенал» — ЦСКА смогут посетить до 6 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба тульской команды.
«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на основании Указа губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина и согласно требованиям Роспотребнадзора на матче 7-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и ЦСКА сможет присутствовать до 30% зрителей.
Продажа билетов на матч с ЦСКА будет открыта только для вакцинированных болельщиков от COVID-19 (не позднее года с даты второй прививки) и переболевших (не позднее полугода) коронавирусом», — говорится в сообщении.
Матч состоится 12 сентября в Туле на стадионе «Арсенал». Начало встречи — в 14:00 мск.
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