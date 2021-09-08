Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

На матче РПЛ «Арсенал» — ЦСКА смогут присутствовать до 6 тыс. зрителей

На матче РПЛ «Арсенал» — ЦСКА смогут присутствовать до 6 тыс. зрителей
Комментарии

Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Арсенал» — ЦСКА смогут посетить до 6 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба тульской команды.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на основании Указа губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина и согласно требованиям Роспотребнадзора на матче 7-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и ЦСКА сможет присутствовать до 30% зрителей.

Продажа билетов на матч с ЦСКА будет открыта только для вакцинированных болельщиков от COVID-19 (не позднее года с даты второй прививки) и переболевших (не позднее полугода) коронавирусом», — говорится в сообщении.

Матч состоится 12 сентября в Туле на стадионе «Арсенал». Начало встречи — в 14:00 мск.

Новость по теме
ЦСКА отправил трёх игроков в «Текстильщик»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021