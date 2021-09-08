Тодорович: был счастлив, когда узнал, что «Ахмат» заинтересован во мне

Защитник национальной команды Боснии и Герцеговины Дарко Тодорович поделился впечатлениями от перехода в «Ахмат».



«Об интересе со стороны «Ахмата» я узнал от своих менеджеров Горана Попова и Трифуна Миличевича. В то время у нас было мало вариантов, и когда я узнал, что «Ахмат» заинтересован во мне и что мы получили предложение, я был счастлив, потому что люди из Боснии и Герцеговины любят людей, которые живут здесь, в Чечне. Кроме того, у меня есть много друзей, которые хотели бы посетить Чечню, так как они тоже исповедуют ислам и уважают местных жителей.



Впечатления очень положительные, я думаю, что у нас очень талантливая молодая команда. Также я думаю, что у нас очень хороший главный тренер. Кроме того, я очень рад, что нашим помощником тренера является Яя Туре. Ясно, что у него была большая карьера, и я верю, что многому у него научусь», — цитирует Тодоровича пресс-служба «Ахмата».

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