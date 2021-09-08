Перес: Камавинга с детства мечтал выступать за «Реал»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал переход полузащитника Эдуарду Камавинга в мадридский клуб.



«Мы рады приветствовать молодого и перспективного футболиста в нашей команде. Он с детства мечтал выступать за «Реал». Камавинга — тот самый футболист, за которым выстраиваются очереди из клубов, желающих его заполучить. Он показывает зрелый футбол», — приводит слова Переса AS.

31 августа «Реал» объявил на официальном сайте о заключении контракта с Камавинга. Контракт 18-летнего футболиста с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Камавинга является воспитанником «Ренна» и выступает за главную команду с 2019 года. С прошлого года вызывается в сборную Франции, однако преимущественно играет за молодёжку. В минувшем сезоне хавбек провёл 35 матчей в Лиге 1, забил один гол и отдал две результативные передачи.