Рональд Куман заявил, что Депай может попробовать заменить Месси в «Барселоне»

Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Рональд Куман поделился впечатлениями от ухода Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».



«Это было серьёзное потрясение для всех. Планы на сезон разрабатывались с учётом нахождения Лео в команде. Месси был очень мотивирован. Больно потерять лучшего игрока мира вот так. Ушёл не просто Месси — пропал символ клуба. Без сомнения, Мемфис Депай может попробовать заменить Лионеля. У него есть то, что необходимо для успеха здесь: индивидуальность и характер. В нём есть что-то особенное», — приводит слова Кумана Sport.es.

Напомним, контракт Рональда Кумана с «Барселоной» рассчитан до 2022 года. После трёх туров «Барселона» с 7 очками занимает четвёртое место. «Севилья» также имеет 7 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице.