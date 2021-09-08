Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рональд Куман заявил, что Депай может попробовать заменить Месси в «Барселоне»

Рональд Куман заявил, что Депай может попробовать заменить Месси в «Барселоне»
Комментарии

Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Рональд Куман поделился впечатлениями от ухода Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

«Это было серьёзное потрясение для всех. Планы на сезон разрабатывались с учётом нахождения Лео в команде. Месси был очень мотивирован. Больно потерять лучшего игрока мира вот так. Ушёл не просто Месси — пропал символ клуба. Без сомнения, Мемфис Депай может попробовать заменить Лионеля. У него есть то, что необходимо для успеха здесь: индивидуальность и характер. В нём есть что-то особенное», — приводит слова Кумана Sport.es.

Напомним, контракт Рональда Кумана с «Барселоной» рассчитан до 2022 года. После трёх туров «Барселона» с 7 очками занимает четвёртое место. «Севилья» также имеет 7 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице.

Новость по теме
Некоторые игроки «Барселоны» обрадовались уходу Гризманна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021