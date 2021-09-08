«Бенфика» могла потребовать у «Зенита» за Рафу Силву € 80 млн
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«Бенфика» потребовала очень большую сумму у «Зенита» за трансфер полузащитника Рафаэла Силвы, сообщает A Bola.
Точная цифра, которую представители «Бенфики» упомянули в процессе переговоров, неизвестна, но это могла быть даже цена выкупа, прописанная в контракте Силвы — € 80 млн. В «Зените» ответили, что не могут позволить себе такие траты.
Сообщалось, что сине-бело-голубые предложили за Силву € 30 млн, но получили отказ от «Бенфики». Лиссабонские «орлы» не захотели продавать своего игрока в начале сезона и заблокировали любые переговоры по нему.
Действующее соглашение Рафаэла Силвы с «Бенфикой» рассчитано до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне игрок уже успел провести в составе «орлов» 7 матчей во всех турнирах и забил в них 3 гола.
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