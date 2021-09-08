Гендиректор «Рубина» прокомментировал информацию об интересе к Кучаеву

Генеральный директор футбольного клуба «Рубин» Рустем Сайманов прокомментировал слухи об интересе руководства казанской команды к полузащитнику московского ЦСКА Константину Кучаеву.

«По Кучаеву интерес был, да. Мы сделали предложение, но на него не согласились, его не отпустили. Он не играл, не входил в состав, и мы послали своё предложение. А тут он вдруг снова начал играть. Потом уже получил травму. В общем, он им нужен самим, поэтому и не отпустили», — приводит слова Сайманова «Спорт Бизнес Online».

Напомним, россиянин Константин Кучаев выступает в за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге с сезона-2018/2019. За это время он провёл за московский клуб 77 матчей, в которых отметился 6 забитыми мячами.