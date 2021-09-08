Вице-президент РФС оценил потенциал доходов РПЛ в 8 млрд рублей

Глава комитета по маркетингу и вице-президент РФС Денис Соловьёв заявил, что сейчас возможно увеличить потенциальные доходы РПЛ, включающие деньги от продажи прав на трансляцию матчей.

«Сегодня РПЛ аккумулирует чуть больше 2,5 млрд рублей доходов. Мы оцениваем потенциал в 8 млрд: продажа медиаправ может принести 4-4,5 млрд рублей в зависимости от затрат на продакшн. Ещё около 3 млрд — это стоимость титула, коммерческих прав по категориям и беттинговый спонсор.

За последние три года маркетинговая служба РФС проделала большую работу. Мы сегодня чётко понимаем примерный объём рынка медиаправ, понимаем, какие партнёры на какие суммы и в каких конфигурациях готовы заходить в российский футбол. Опыт реализации медиа и коммерческих прав на Кубок России, где доходы были увеличены почти в 5 раз, работа с институтом сборных команд России и брендом РФС, где почти полностью закрыта линейка партнёров, а поступления увеличились в три раза — всё это стало основанием для принятия решения бюро исполкома РФС о создании такой рабочей группы в интересах клубов, лиг и всего российского футбола в целом», — цитирует вице-президента РФС «РБК-Спорт».