Камавинга: как только у меня появился шанс перейти в «Реал», я ухватился за него

Полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга прокомментировал переход в испанскую команду из французского «Ренна».



«Это один из лучших дней в моей жизни! Я также сыграл первый матч за Францию, который вызвал много эмоций. Я очень счастлив быть здесь, среди громких футбольных имён. Это моя мечта, я очень счастлив. С детства хотел присоединиться к этому замечательному клубу, поэтому сделаю всё возможное, чтобы порадовать болельщиков. В тот момент, когда узнал, что перейду в «Реал», я вспомнил обо всём, что пережила моя семья и я. Быть здесь сегодня — для меня большая честь.



Ключевым фактором были не деньги, а счастье. Как только у меня появился шанс перейти сюда, я ухватился за него. Знаю, что буду здесь процветать. Когда думаешь о «Реале», то думаешь о титулах в Лиге чемпионов, о Роналду, Зидане, Фигу и других легендах, которые здесь играли. Тут есть Бензема, он мой кумир. Он помогает молодёжи, как и Винисиус, и, кроме того, он француз», — приводит слова Камавинга L’Équipe.



Напомним, Эдуарду Камавинга является воспитанником «Ренна» и выступал за главную команду с 2019 года. С прошлого года вызывается в сборную Франции, однако преимущественно по-прежнему играет за молодёжку. В минувшем сезоне хавбек провёл 35 матчей в Лиге 1, забил один гол и отдал две результативные передачи.