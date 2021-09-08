Источник: Вернер зарабатывает в «Челси» более € 20 млн в год

Нападающий английского «Челси» немецкий игрок Тимо Вернер по контракту зарабатывает более € 20 млн в год. Об этом сообщил журналист Sportbild Кристиан Фолк в своём «твиттере».

Известно, что лондонцы готовы избавиться от Вернера. Летом кандидатуру футболиста предлагали нескольким европейским топ-клубам.



Напомним, Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Синие заплатили за него «РБ Лейпциг» € 53 млн. В прошлом сезоне нападающий провёл за лондонский клуб во всех турнирах 52 матча, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач. Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович выделил на покупку Холанда € 175 млн. Если сделка состоится, переход 20-летнего норвежца станет вторым самым дорогим трансфером в истории.