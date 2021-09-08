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Куман заявил, что не жалеет об уходе Суареса из «Барселоны»

Куман заявил, что не жалеет об уходе Суареса из «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о своих мыслях по поводу ухода Луиса Суареса из команды.

«Сожалений об уходе Луиса не было. Меня назначили, чтобы изменить ситуацию в команде. Мы подумали, что будет хорошо, если Суарес уйдёт. Мы думали, что он перейдёт в «Ювентус», а не в «Атлетико», но вы никогда не должны сожалеть о том, что приняли правильное решение во благо команды и клуба», — приводит слова Кумана Sport.es.

Напомним, Суарес выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Луис вызывается в сборную Уругвая. В минувшем сезоне футболист стал чемпионом Испании в составе мадридского «Атлетико».

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