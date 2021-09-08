Британский фанат получил условный срок за расистские оскорбления игроков сборной Англии

43-летний футбольный болельщик Скотт МакКласки, обвиняемый в расистских оскорблениях в адрес чернокожих игроков сборной Англии после финального матча Евро-2020 с Италией, приговорён условно к 14-недельному тюремному заключению, сообщает BBC.

МакКласки признал обвинение в отправке оскорбительных сообщений в социальных сетях. Приговор британца отсрочен на 18 месяцев, болельщику также предстоит пройти 30-дневную реабилитацию под руководством организации по борьбе с расизмом.

Напомним, в серии пенальти финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды (1:1, 3:2 — по пенальти). После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.