Газизов: тендер на право показа РПЛ должен быть, но футбол обязан остаться общедоступным
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в «Спартаке», рассказал о ситуации с телевизионными правами на показ матчей Российской Премьер-Лиги.
«Сегодня состоялось собрание рабочей группы РПЛ, на котором обсуждалось предложение «Газпром-Медиа Холдинг» по покупке телеправ. Обменивались мнениями. Подробности рассказывать не буду: сами всё узнаете в ближайшие дни. Могу лишь высказать позицию «Уфы»: тендер должен быть. Всё должно проходить в честной борьбе. При этом считаем, что футбол обязан остаться на общедоступных каналах — в таком случае все смогут следить за играми. Победитель тендера должен это понимать», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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