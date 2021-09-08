Польша — Англия: Крыховяк — в стартовом составе хозяев, Шиманьски и Рыбус — в запасе
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Стали известны стартовые составы сборных Польши и Англии на матч отборочного турнира ЧМ-2022. Матч на стадионе «Народовы» в Варшаве начнётся в 21:45 мск.
Польша: Щенсны, Давидович, Беднарек, Южвяк, Линетты, Левандовски, Крыховяк, Букса, Глик, Модер, Пухач.
Запасные: Скорупски, Дронговски, Пёнтковски, Кендзёра, Хелик, Свидерски, Рыбус, Шиманьски, Залевски, Каминьски, Слиш, Франковски.
Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу, Райс, Стоунз, Магуайр, Грилиш, Филлипс, Кейн, Стерлинг, Маунт.
Запасные: Джонстон, Поуп, Триппьер, Хендерсон, Коди, Сака, Александер-Арнольд, Лингард, Джеймс, Беллингем, Бэмфорд.
Сборная Англии набрала 15 очков и после шести матчей лидирует в группе I отборочного турнира ЧМ-2022. Польша (10) занимает второе место.
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