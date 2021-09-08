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Армения упустила победу в домашнем матче отбора ЧМ-2022 с Лихтенштейном

Армения упустила победу в домашнем матче отбора ЧМ-2022 с Лихтенштейном
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В матче 6-го тура в группе J отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Армении сыграла вничью с национальной командой Лихтенштейна. Встреча проходила на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване (Армения).

В добавленное время к первому тайму полузащитник армянской команды Генрих Мхитарян открыл счёт, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен после вмешательства VAR. На 80-й минуте нападающий сборной Лихтенштейна Ноа Фрик забил ответный мяч.

Сборная Армении в шести матчах набрала 11 очков и занимает второе место в группе J отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Лихтенштейн (1) находится на последнем, шестом месте. Лидирует в группе сборная Германии (12).

ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 6-й тур
08 сентября 2021, среда. 19:00 МСК
Армения
Окончен
1 : 1
Лихтенштейн
1:0 Мхитарян – 45+5' (пен)   1:1 Фрик – 80'
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