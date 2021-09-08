Карпин: мы хотели бы так играть — с высоким прессингом и в контроль мяча

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал про тактические особенности национальной команды.

«Риск, если мы говорим о прессинге, в который мы предложили играть, был во всём. Нельзя сказать, что мы отработали и доработали игру в прессинг. Да, было много теоретических занятий… При этом у нас была одна тренировка для отработки прессинга: миллион перестроений, где надо закрывать линии передачи и зоны — это нереально уложить в одну тренировку. Но могу сказать, что даже за одну тренировку ребята многое схватили, поняли и делали. Получалось хуже или лучше — это другой вопрос. Приведу пример: в «Ростове» для того, чтобы хоть что-то начало получаться, уходило 10 дней реальных тренировок.

Что важнее: развивать достоинство игроков или бороться с недостатками? Бороться с недостатками нет времени. Для того чтобы побороть их, нужно намного больше времени, чем пытаться использовать сильные качества игроков.

Ориентир для сборной России точно не «Ростов». Это и не Италия с Испанией — скорее, последняя тенденция европейского футбола. Если вы назвали две эти сборные, то они точно являются одними из лучших представителей, которые пытаются играть в похожий футбол. На Евро испанцы смогли забрать и не дали итальянцам играть в тот футбол, в который они привыкли. Да, итальянцы попробовали прессинговать, но не смогли — после чего откатились на свою половину поля. Нельзя говорить, что мы будем владеть мячом: другая команда может попросту не отдать. То, что мы хотели бы так играть — с высоким прессингом и в контроль мяча, — да. Наверное, любой тренер хочет этого. Надо понимать, что есть противоборствующая сторона, которая тебе будет мешать. С теми же хорватами у нас получалось 15-20 минут, а после пришлось откатываться на свою половину поля. Это не потому, что мы хотели — нас заставили», — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».