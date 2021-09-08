Гол Давиташвили не спас Грузию от разгрома в матче с Болгарией

В товарищеском матче сборная Болгарии разгромила сборную Грузии. Встреча проходила на стадионе «Василь Левски» в Софии (Болгария) и завершилась со счётом 4:1.

На 20-й минуте счёт открыл полузащитник болгар Тодор Неделев. Нападающий сборной Болгарии Димитар Красимиров Илиев увеличил преимущество хозяев, реализовав пенальти. На 44-й минуте форвард Спас Делев довёл счёт до разгромного, ему ассистировал Неделев. Защитник Андреа Христов во втором тайме забил четвёртый гол болгарской команды, голевую передачу снова отдал Неделев. Полузащитник тульского «Арсенала» и сборной Грузии Зурико Давиташвили размочил счёт на 77-й минуте.

Грузинская команда потерпела четвёртое подряд поражение во всех турнирах.