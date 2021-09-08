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Гол Давиташвили не спас Грузию от разгрома в матче с Болгарией

Гол Давиташвили не спас Грузию от разгрома в матче с Болгарией
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В товарищеском матче сборная Болгарии разгромила сборную Грузии. Встреча проходила на стадионе «Василь Левски» в Софии (Болгария) и завершилась со счётом 4:1.

На 20-й минуте счёт открыл полузащитник болгар Тодор Неделев. Нападающий сборной Болгарии Димитар Красимиров Илиев увеличил преимущество хозяев, реализовав пенальти. На 44-й минуте форвард Спас Делев довёл счёт до разгромного, ему ассистировал Неделев. Защитник Андреа Христов во втором тайме забил четвёртый гол болгарской команды, голевую передачу снова отдал Неделев. Полузащитник тульского «Арсенала» и сборной Грузии Зурико Давиташвили размочил счёт на 77-й минуте.

Грузинская команда потерпела четвёртое подряд поражение во всех турнирах.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
08 сентября 2021, среда. 19:30 МСК
Болгария
Окончен
4 : 1
Грузия
1:0 Неделев – 20'   2:0 Красимиров Илиев – 34' (пен)   3:0 Делев – 44'   4:0 Христов – 52'   4:1 Давиташвили – 77'
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