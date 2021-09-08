Гол Давиташвили не спас Грузию от разгрома в матче с Болгарией
Поделиться
В товарищеском матче сборная Болгарии разгромила сборную Грузии. Встреча проходила на стадионе «Василь Левски» в Софии (Болгария) и завершилась со счётом 4:1.
На 20-й минуте счёт открыл полузащитник болгар Тодор Неделев. Нападающий сборной Болгарии Димитар Красимиров Илиев увеличил преимущество хозяев, реализовав пенальти. На 44-й минуте форвард Спас Делев довёл счёт до разгромного, ему ассистировал Неделев. Защитник Андреа Христов во втором тайме забил четвёртый гол болгарской команды, голевую передачу снова отдал Неделев. Полузащитник тульского «Арсенала» и сборной Грузии Зурико Давиташвили размочил счёт на 77-й минуте.
Грузинская команда потерпела четвёртое подряд поражение во всех турнирах.
Комментарии
- 8 сентября 2021
-
21:35
-
21:25
-
21:17
-
21:04
-
20:59
-
20:51
-
20:35
-
20:33
-
20:25
-
20:14
-
20:01
-
19:58
-
19:48
-
19:23
-
19:19
-
19:03
-
19:00
-
18:43
-
18:35
-
18:22
-
18:18
-
18:03
-
17:52
-
17:44
-
17:35
-
17:21
-
17:20
-
16:54
-
16:53
-
16:52
-
16:29
-
16:28
-
16:05
-
16:00
-
15:56
Партнерский контент